В Химках прошла патриотическая викторина

В Химках в школе «Лига первых» провели интеллектуальную игру «По городам воинской славы». Участники в формате викторины проверили свои знания о подвигах жителей Луги, Ростова-на-Дону, Туапсе и других городов воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Первыми городами, получившими звание, стали Белгород, Курск и Орел, отличившиеся в ходе Курской битвы. Но уже через год список пополнили Луга, Полярный, Ростов-на-Дону и Туапсе, а позже — Анапа, Колпино и Старый Оскол. Каждый из них внес весомый вклад в оборону страны», — подчеркнула общественница Алина Шалимова.

Мероприятие стало частью широкомасштабной патриотической программы. Ее реализуют в Химках с начала июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Эта программа объединяет вокруг себя единомышленников разных возрастов. На мероприятия приходят как взрослые, так и дети. В ходе встреч жителей знакомят с важными датами в истории нашей страны», — отметил зампредседателя совета депутатов Химок Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова рассказала, что с начала реализации этого патриотического движения для жителей Химок уже провели свыше 1 000 историко-патриотических активностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.