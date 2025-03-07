В Химках прошла открытая лекция о подвиге советских солдат во время ВОВ

В Химках в школе «Наследие» провели открытый урок, приуроченный ко Дню освобождения Ржева и Льгова от фашистских захватчиков в 1943 году. Ребята и их родители познакомились с историей освобождения городов и обсудили значение этого события для исхода Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти события ускорили переход Красной армии в стратегическое наступление, которое в конечном итоге привело к освобождению всей территории Советского Союза», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Школьникам рассказали о том, что Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных страниц в истории Великой Отечественной войны.

«Память о подвигах прошлого помогает нам лучше понимать настоящее. Сегодня, когда российские военнослужащие вновь отстаивают интересы Родины, важно поддерживать в обществе дух патриотизма, уважения к истории и гордости за свою страну», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок, приуроченный ко Дню освобождения Ржева и Льгова от фашистских захватчиков, стал частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что благодаря программе объединяются разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.