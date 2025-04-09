В Химках прошла международная патриотическая акция «Эстафета Победы»

В Химках провели международную патриотическую акцию «Эстафета Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Символ акции торжественно установили в сквере имени Марии Рубцовой, у памятника участникам битвы под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эстафету принял отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево. Символ Победы пробудет в Химках до 14 апреля, после чего продолжит свой путь по маршруту, охватывающему более 60 тысяч километров.

«Эстафету приурочили к победе в Сталинградской битве. Ее начали в двух местах — в городах Мурманск и Брест. Это очень значимое мероприятие, оно является символом духа победы наших воинов. Мы принимаем эстафету от Московского пограничного института ФСБ России, в дальнейшем символ будет передан отряду пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково», — сказал заместитель начальника отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Евгений Сидоров.

Акция проходит раз в пять лет и объединяет девять стран — участников бывшего Советского Союза. В этом году символику Победы на своих территориях примут Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Финальной точкой станет Москва: 28 мая на Поклонной горе в День пограничника акция завершится торжественной церемонией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.