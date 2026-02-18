В Химках прошла лекция о традициях кадетского движения России

В клубе «Активное долголетие» в Химках 17 февраля состоялась лекция, посвященная Дню кадета, где школьники, ветераны СВО и почетные гости обсудили значение кадетского движения и патриотического воспитания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 17 февраля в клубе «Активное долголетие» прошла встреча, посвященная Дню кадета. На мероприятии собрались школьники, участники клуба, ветераны специальной военной операции и почетные гости. Открыл лекцию муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Валентин Герасимов отметил, что кадетское движение формирует не только будущих военных, но и настоящих граждан и патриотов. По его словам, кадетские классы закладывают основы дисциплины, ответственности и взаимовыручки, а также способствуют формированию будущей элиты общества и обеспечению безопасности государства.

Участникам встречи рассказали об истории кадетства в Российской Империи, традициях офицерского воспитания и современном развитии движения. Сегодня кадетские классы становятся центрами патриотического воспитания, объединяя лучшие педагогические практики прошлого и современные образовательные стандарты.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что кадетское движение всегда было кузницей кадров для армии и общества. Она отметила важность поддержки молодых людей, выбравших военную службу, особенно в условиях специальной военной операции.

Депутат Наталья Каныгина добавила, что в Химках регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Эти события способствуют формированию сплоченного и осознанного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.