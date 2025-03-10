В Химках прошла лекция о создании первого отряда космонавтов

В Химках на базе «Ракетно-космического техникума» МАИ провели образовательную лекцию. Приглашенные гости, жители и студенты узнали интересные факты о создании первого отряда советских космонавтов. Мероприятие посетил депутат совета депутатов Артур Каримов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Городской округ Химки является одним из флагманов ракетно-космической отрасли в нашей стране. На территории города находятся его ведущие предприятия, связанные одной целью — освоение космоса. Мы очень гордимся этим!» — сказал Артур Каримов.

Еще одно патриотическое мероприятие провели в общеобразовательной школе «Флагман». Его приурочили ко Дню рождения советского летчика, трижды Героя Советского союза Александра Покрышкина.

«Эти встречи дают толчок к изучению истории, своих предков. Без знания истории — у нас не будет будущего. Считаю подобные мероприятия очень полезными для подрастающего поколения», — поделился депутат, директор школы Евгений Иноземцев.

Оба мероприятия стали частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.