В Химках прошла экоакция «Чистый лес»

В Химках 24 мая прошла ежегодная экологическая акция «Чистый лес». Вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства жители города расчистили зеленую зону микрорайона Школьный деревни Брехово от сухостоя, валежника и мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботнике приняли участие глава Химок Елена Землякова, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель cовета депутатов Сергей Малиновский и муниципальные депутаты.

«Каждый из нас понимает, насколько важна природа в нашей жизни. Леса — это легкие нашей планеты, которые очищают воздух, создают уют и гармонию вокруг нас. Сегодня каждый из нас внесет свой вклад в сохранение окружающей среды. Мы уберем мусор, очистим территорию от сухостоя и валежника. Ваше участие в этой акции — это не только проявление заботы о природе, но и пример для других людей. Совместными усилиями мы сможем сделать наш округ чище и красивее», — подчеркнула глава Химок Елена Землякова.

К масштабной уборке также присоединились активисты партии «Единая Россия», члены молодежной организации «Молодая Гвардия», сотрудники администрации Химок, представители лесничества и Комитета лесного хозяйства Московской области, ветераны, общественные деятели и экологические активисты.

«Подобные акции позволяют не только навести порядок, но и напомнить каждому: экология начинается с личного участия. Спасибо всем, кто вышел сегодня — вместе мы делаем важное дело», — отметил Владислав Мирзонов.

Необходимое оборудование, включая перчатки и инвентарь, участникам выдали на месте. Совместными усилиями территория стала заметно чище и ухоженнее. Региональный оператор «ЭкоПромСервис» вывезет весь собранный мусор на КПО «Нева».

Акцию «Чистый лес» проводят в Подмосковье с 2023 года по инициативе партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.