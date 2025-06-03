В Химках прошла благотворительная акция «Эстафета добра»

Накануне международного дня защиты детей в Химкинской клинической больнице провели благотворительную акцию для юных пациентов. Организатором мероприятия выступила Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации совместно с администрацией больницы и представителями первичной профсоюзной организации Минздрава Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С добрыми словами и подарками к детям, которые находятся на лечении в педиатрическом отделении, обратились председатель профсоюза Нина Суслонова и главный врач больницы Владислав Мирзонов. Они пожелали ребятам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, подчеркнув важность заботы о детях как приоритетного направления в работе медицинских учреждений.

«Дети — это наше будущее. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы их детство было безопасным и здоровым», — отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Праздничную атмосферу помогли создать аниматоры в образе тигра и яркие воздушные шары, украсившие отделение. Даже краткое общение с гостями стало для маленьких пациентов радостным событием, отвлекшим от больничных будней.

Направление на профилактический осмотр выдает педиатр. Также получить консультацию по вопросам здоровья ребенка можно в чате «Здоровые дети.Химки», работающем при поддержке больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.