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В Химках прошла акция «Сохрани себе жизнь»

На железнодорожной станции «Химки» провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам рассказали о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах, а также раздали информационные листовки с напоминанием правил. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты транспортного отдела провели разъяснительные беседы с горожанами о правилах поведения на платформах. Пассажирам напомнили о смертельной опасности при переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах.

В городском округе регулярно проводят акции, направленные на повышение безопасности вблизи железнодорожных путей. В числе участников — сотрудники отдела транспорта и связи, депутаты Химок и волонтеры, а также активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Железная дорога — это зона повышенной опасности — находясь вблизи путей, необходимо быть предельно внимательным. За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.