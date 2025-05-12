В Химках прошла акция «Синий платочек Победы»

В международном аэропорте Шереметьево в Химках провели акцию «Синий платочек Победы». Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриотический флешмоб провели в зале вылета Терминала В. Пилоты и бортпроводники вместе с пассажирами и волонтерами исполнили песни военных лет. Под звуки Майского вальса, символизирующего весну 1945 года, артисты исполнили танец, отдав дань памяти и уважения героям.

Кроме того, посетителям аэропорта вручили голубые косынки — символы мирного неба. Простой головной убор ассоциируется с военной эпохой, мужеством и отвагой советского народа.

«В год 80-летия Великой Победы просветительская миссия нашего аэропорта приобретает особое значение. Шереметьево — это „визитная карточка“ и крупнейший аэропорт России, поэтому для нас важно создавать для гостей атмосферу сопричастности достижениям нашей Родины, бережно хранить и передавать историческую память молодым поколениям», — сказала директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Подобные акции фонд «Русская земля» вместе с авиакомпанией «Россия» и аэропортом Шереметьево проводят с 2021 года. Такие мероприятия формируют дух патриотизма, а также напоминают о Победе над фашизмом, памяти героев, роли женщин в Великой Отечественной войне и подвигах всего советского народа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.