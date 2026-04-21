В Химках прошел военно-патриотический фестиваль в школе «Флагман»

Военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить!» прошел 20 апреля в школе «Флагман» в Химках в день 84-й годовщины завершения Битвы за Москву. В мероприятии принял участие депутат округа, директор школы Евгений Иноземцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль состоялся в десятый раз. Перед гостями выступил военный оркестр гарнизона Центральной войсковой комендатуры Росгвардии под управлением майора Алексея Пинчука. Солисты фонда памяти Арно Бабаджаняна и детский ансамбль «Нотки АРНО» исполнили патриотические песни. Школьники вместе с оркестром спели «Катюшу», «Мою Москву» и «День Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.