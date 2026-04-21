Баскетболисты из Мытищ завоевали четыре медали первенства области

Команды СШОР из Мытищ 19 апреля завершили сезон первенства Московской области среди спортивных школ, завоевав два серебра и две бронзы. В финальных матчах и играх за третье место отличились юниорские и юношеские составы разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юниорки 2009 года рождения под руководством Татьяны Беляевой уверенно прошли полуфинал, обыграв СШОР «Космос» из Подольска со счетом 66:39. В решающем матче команда уступила КСШОР «Электросталь» — 50:60 и заняла второе место.

Юниоры 2009 года рождения, которых тренирует Сергей Макаренков, в полуфинале проиграли КСШОР «Электросталь» со счетом 63:75. В игре за бронзу мытищинцы уверенно победили соперников из Лыткарино — 78:46 и стали третьими.

Юноши 2011 года рождения под руководством Дмитрия Севидова в полуфинале уступили СШОР №1 из Химок — 52:61. В матче за третье место команда обыграла АНО «БК СФБ» из Солнечногорска со счетом 54:48 и завоевала бронзу.

Команда юношей 2016 года рождения под руководством Ольги Лаптевой в полуфинале победила БК «Стремление» из Подольска — 47:36. В финале мытищинцы с минимальной разницей уступили СШ «Раменский» — 32:35 и завершили сезон с серебряными медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.