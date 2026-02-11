В Химках прошел вечер памяти пионера-героя Вали Котика

В этом году исполняется 96 лет со дня рождения пионера-героя Вали Котика. 10 февраля в доме культуры «Контакт» прошел вечер памяти, посвященный Герою Советского Союза. Участникам мероприятия рассказали о жизненном пути Валентина Александровича Котика и о его подвиге в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«История Вали Котика — это пример подлинного мужества и самоотверженности. Сохраняя память о таких героях, мы передаем молодежи важнейшие нравственные ориентиры и уважение к подвигу защитников Родины», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Патриотическое воспитание начинается с живого диалога о прошлом. Такие встречи помогают не только сохранить историческую правду, но и укрепить связь между поколениями», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках уже провели более двух тысяч историко-патриотических мероприятий. В их числе — фестивали, лекции, мастер-классы и другие просветительские форматы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.