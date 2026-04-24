В Химках прошел показ фильма «28 Панфиловцев»

Показ исторического военного фильма «28 Панфиловцев» состоялся 23 апреля в социальном комплексе «Восход» в Химках. Перед зрителями выступили представители Движения общественной поддержки, которые отметили значение подвига защитников Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел показ фильма «28 Панфиловцев», посвященного подвигу бойцов 316-й стрелковой дивизии. Картина рассказывает о событиях ноября 1941 года, когда 28 солдат сдерживали наступление фашистских войск на подступах к Москве.

Перед началом сеанса лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов подчеркнул героизм и мужество панфиловцев. Участникам встречи также напомнили исторические факты о боях дивизии и самоотверженности солдат, защищавших столицу.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что подобные мероприятия объединяют разные поколения жителей вокруг общих ценностей — любви к России и родному городу. В Химках такие встречи проводят регулярно.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.