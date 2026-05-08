В Химках прошел иммерсивный спектакль к 81-летию Победы

Иммерсивный спектакль проекта «Реконструкторы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 8 мая на базе лицея № 7 в Химках. В мероприятии приняли участие школьники, родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к гостям обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он подчеркнул, что иммерсивный формат помогает молодежи не только изучать историю по учебникам, но и прочувствовать события прошлого.

«Иммерсивный театр — это уникальный формат, который позволяет подрастающему поколению не просто прочитать об истории в учебнике, а буквально прочувствовать ее. Сегодня мы увидели, как школьники вместе с артистами проживали те мгновения гордости и радости, которые испытывали наши предки в мае 1945-го. Именно через такое живое соприкосновение с прошлым рождается настоящий, искренний патриотизм и глубокое уважение к подвигу защитников Отечества», — отметил Валентин Герасимов.

На площади перед лицеем развернулось костюмированное представление. Артисты в форме и гражданской одежде 1940-х годов воссоздали сцены мирной жизни, прерванной войной, и атмосферу первой победной весны. Под живое исполнение военных мелодий участники кружились в вальсе.

«Такие проекты важны тем, что они говорят с молодежью на понятном и эмоциональном языке. Когда мы вспоминаем о Великой Победе через искусство и личное участие, мы подтверждаем нашу верность подвигу предков. Это наш общий ответ на любые попытки исказить историю: мы помним, мы гордимся и мы передаем эту эстафету памяти дальше», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что акция стала частью системной работы по объединению разных поколений жителей вокруг общих ценностей и уважения к истории страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.