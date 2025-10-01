В Химках прошел фестиваль семейной рыбалки

В Химках провели ежегодный чемпионат по рыбной ловле «Папа, Мама, Я — Рыболовная семья». Участие приняли более 200 любителей ловли. Команды со всего округа собрались на берегу канала имени Москвы в парке «Два берега». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль семейной рыбалки провели в Химках уже в восьмой раз. Главная цель — объединить жителей и семьи вокруг общих интересов.

«Фестиваль очень нравится, посещаем его уже неоднократно. В этот раз получилось подобрать ключик к рыбке», — поделился участник чемпионата Виталий Лобачев.

В этом году организаторы выделили три номинации — фидер, поплавок и спиннинг. Участникам удалось поймать плотву, судаков, окуней и множество мелких рыб. По результатам взвешивания обладателей самого крупного улова наградили кубками и медалями.

«Рыбалка может стать не просто хобби, но и возможностью создать совместные воспоминания. Мы стремимся популяризовать рыбную ловлю среди участников всех возрастов», — отметил организатор фестиваля Александр Пилипенко.

Участники с удовольствием поделились своими секретами удачной ловли и обменялись забавными историями. Из года в год традиция совместной рыбалки помогает спортсменам обрести новых друзей и отметить командные достижения вместе с близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.