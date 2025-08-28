В Химках пройдет вечер танцев для участников «Активного долголетия»

Клуб «Активное долголетие» Балашихи проведет танцевальную встречу под открытым небом в парке имени А. Величко, сообщили в пресс-службе округа.

Каждый желающий сможет услышать любимую музыку прошлых лет, погрузиться в зажигательную атмосферу танца, найти компанию единомышленников, а также проявить свои танцевальные таланты.

«Поддержка старшего поколения — один из ключевых приоритетов нашей работы. Такие мероприятия дарят радость и позитивные эмоции, вместе с тем способствуют поддержанию активного образа жизни и укреплению здоровья наших жителей», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Начальник клуба «Активное долголетие» в Химках Марина Дубровина отметила, что клуб — это место, где пенсионеры могут пообщаться и полезно провести время. Участники проекта могут выбрать для себя множество увлекательных занятий: скандинавскую ходьбу, йогу и многое другое.

«Для участников клуба мы проводим мастер-классы, творческие вечера, патриотические встречи и дискотеки. Надеюсь, что разнообразие нашей программы оставляет каждого человека, кто к нам пришёл, довольным», — добавила Марина Дубровина.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.