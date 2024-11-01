В Химках пройдет масштабный фестиваль школьных музеев

В городском округе Химки проведут масштабный фестиваль школьных музеев. Для гостей представят выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также редких находок, повествующих об истории Химок. Ознакомиться с экспозицией можно с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль станет одним из ключевых событий патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который запущен по инициативе главы Дмитрия Волошина.

«Патриотический проект мы запустили в июле этого года. За это время проведено уже более 400 мероприятий. В них приняли участие тысячи химчан. Фестиваль школьных музеев станет одним из самых масштабных событий проекта, который объединит всех школьников города», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

В одном пространстве будут собраны экспозиции школьных музеев Химок, которые раскроют историю города, продемонстрируют достижения военного времени, а также расскажут о современных подвигах бойцов СВО. Проводниками в героическое прошлое и настоящее станут представители Общества краеведов, историки, а также юные экскурсоводы — школьники, которые увлечены историей.

Одним из ключевых событий фестиваля станет презентация обновлённой экспозиции виртуального музея «Химки 1941-1945 — всё для фронта, всё для Победы». Это проект, который позволяет детально и глубоко изучить историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями.

Даты фестиваля выбраны неслучайно. Стартует работа выставки 7 ноября — в день проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Это историческое событие имело огромное значение, способствовало укреплению морального духа народа и Вооруженных Сил, продемонстрировало всему миру решимость отстоять Москву и разгромить врага. Символично, что завершится фестиваль так же в значимую для страны дату — 5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Фестиваль школьных музеев в Химках — это не только возможность ознакомиться с экспонатами, но и шанс для молодёжи принять участие в конкурсе эссе. Ребята смогут проявить свои таланты, рассказать о значимых исторических событиях и их влиянии на современность.

Посетить фестиваль смогут все желающие — с 7 ноября по 5 декабря. Вход — свободный.

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