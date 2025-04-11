В Химках пройдет «Космический диктант»

В День космонавтики, в умной библиотеке в Химках проведут «Космический диктант». Участников диктанта ждет видео-викторина на 30 вопросов на космическую тематику. Вопросы прочитают космонавты, известные артисты, деятели культуры, политики и даже члены экипажа МКС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«История Химок неразрывно связана с космосом. Здесь живут и работают инженеры, ученые и ветераны отрасли, а школьники и студенты мечтают продолжить их дело», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Депутат добавила, что 12 апреля — особая дата для всей России. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

«Приглашаю всех жителей Химок — взрослых и детей — принять участие в «Космическом диктанте»! Это отличная возможность расширить свой кругозор, проверить знания и прикоснуться к великой истории нашей космонавтики», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Все участники получат сертификаты, а трое лучших в очном формате — ценные призы от космонавта Федора Юрчихина. Онлайн-участников также ждут подарки от Госкорпорации «Роскосмос».

Мероприятие пройдет 12 апреля в 14:00 по адресу: улица Калинина, дом № 13, сразу после лекции «Аэрокосмическая история города Химки».

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