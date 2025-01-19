В Химках проходят Крещенские купания

В микрорайонах Химок стартовали Крещенские купания. Праздничные мероприятия продлятся до трёх часов ночи 19 января, сообщили в пресс-службе округа.

«В этом году подготовили семь локаций во всех микрорайонах Химок. Самое главное — безопасность и комфорт. Также для тех, кто решит добраться до купелей на общественном транспорте, продлили время работы шести маршрутов до трех часов утра 19 января», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По традиции центральной локацией празднования Крещения Господня стала территория вблизи «Арены Химки». Здесь оборудовали мужскую, женскую и тёплую купели, деревянные настилы, чтобы обеспечить комфортный подход.

Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники МЧС, МВД, ХимСпас и ЧОП. Вблизи купелей организовали дежурства бригад «Скорой помощи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.