Конкурс профессионального мастерства — эффективный инструмент повышения квалификации педагогов, в том числе молодых специалистов. В этом году в Химках за звание лучших соревнуются более 20 учителей. Победитель получит право представлять Химки на областном уровне соревнования в ноябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый тур конкурса включал в себя подготовку и презентацию на тему «У меня это хорошо получается». Молодые педагоги поделились инновационными подходами, которые они используют в работе. Конкурс проходил на базе школы «Флагман».

У каждого дебютанта конкурса есть свой наставник, который помогает, поддерживает и направляет.

«Наставничество для меня — это скорее вызов моему педагогическом опыту и таланту. На протяжении двух лет мы работали с Елизаветой Викторовной Сласиновой. Я подмечала ее успехи, корректировала неточности в работе. Поэтому этот конкурс — итог нашей каждодневной работы. Для меня очень ответственный и волнительный период», — поделилась учитель начальных классов Луневской школы и наставник конкурса Людмила Казакова.

Теперь всех участников ждет новое испытание, которое пройдет в форме открытого урока. Учителя смогут продемонстрировать свое мастерство перед учениками и членами жюри. Специалисты будут оценивать, как молодой педагог общается со школьниками, и насколько результативно занятие с точки зрения достижения запланированных результатов. Окончательные результаты конкурса будут объявлены 1 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.