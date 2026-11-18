Благоустройство 59 из 66 народных троп завершили в Химках в 2026 году. Работы на оставшихся семи участках планируют закончить до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходные маршруты в Химках обновляют в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Программа направлена на создание комфортной и безопасной городской среды с учетом потребностей жителей.

Предложения химчан служат основой для формирования адресных перечней и выбора приоритетных участков. Особое внимание уделяют территориям возле социальных учреждений и жилых кварталов.

«Благоустройство народных троп — это конкретный результат реализации Народной программы партии «Единая Россия», которая формируется на основе предложений самих химчан. Мы видим, насколько востребованы такие маршруты, поэтому продолжим эту работу, уделяя особое внимание территориям возле социальных учреждений и жилых кварталов», — отметила глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Инна Федотова.

С начала 2026 года в Подмосковье благоустроили 1 009 народных троп из 1 043 запланированных. Новые и обновленные дорожки обеспечивают удобный доступ к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам.

В 2027 году развитие пешеходной инфраструктуры Химок продолжат.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.