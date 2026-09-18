В Химках продолжается голосование на выборах депутатов 18 сентября

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и местного совета продолжается в Химках 18 сентября. Все 118 избирательных участков работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Химки продолжается голосование. Жители выбирают депутатов Государственной думы, Московской областной думы и местного совета. Все 118 избирательных участков работают в штатном режиме.

«Я пришел на избирательный участок выполнить свой гражданский долг. Отмечу особенную организацию процесса. Сразу видно, что подготовка была серьезная. Дежурят наблюдатели. Большое спасибо всем, кто работает сегодня на участках и помогает нам выразить свое мнение», — поделился представитель политического объединения Павел Баранов.

Прозрачность голосования обеспечивают общественные наблюдатели, прошедшие специальное обучение. Они работают на каждом участке. Штаб общественного наблюдения в Химках сформировали летом, он контролировал все этапы подготовки к выборам.

«Могу уверенно сказать: система работает четко и прозрачно. Все участки подготовлены, наблюдатели ведут контроль на каждом этапе. На данный момент нарушений не зафиксировано, процесс идет в полном соответствии с законом. Проявление гражданской позиции — это основа легитимности любых решений», — отметил председатель штаба общественного наблюдения за выборами городского округа Химки Егор Горовой.

Участки открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Для голосования необходимо иметь при себе паспорт. Подсчет голосов начнется сразу после завершения голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.