В Химках приступили к строительству скейт-парка и памп-трека в сквере Марии Рубцовой

В сквере Марии Рубцовой городского округа Химки стартовали работы по строительству скейт-парка и памп-трека. Площадь новых площадок для активного отдыха — почти 1 тыс. кв м. Строительство новых объектов планируют завершить до конца августа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На территории оборудуют скейт-парк площадью 350 кв. м и памп-трек площадью 540 кв. м. На территории новых зон для досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг.

На данный момент в парке уже установили новый теннисный стол и провели демонтажные работы. Обновленные зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы по благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. Масштабные работы ведут и в Химкинском лесопарке. В рамках второго этапа на территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.