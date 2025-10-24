В Химках приступили к консервации фонтанов на зиму

Консервация фонтанов — целый комплекс технических работ. Они необходимы для защиты конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий. На консервацию одного объекта у бригады уходит примерно один-два дня. Специалисты сливают из фонтанов воду, продувают трубопроводы и очищают чаши. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами закроют специальными конструкциями.

Всего рабочим предстоит законсервировать 16 фонтанов округа. Они расположены в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате. Традиционно фонтаны возобновят работу весной следующего года. Перед запуском специалисты проведут очистку систем и проверку на исправность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.