В Химках представили VR-тренажер ПДД для школьников

Презентация первого в России VR-тренажера по безопасности дорожного движения для детей прошла 14 мая в школе «Лидер» в Химках. Проект реализует Минтранс Подмосковья совместно с ГК «Урбантех», в дальнейшем его внедрят в школах региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

VR-тренажер «Мир безопасных дорог» разработан для снижения числа ДТП с участием детей и формирования у школьников навыков безопасного поведения на дороге. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В презентации приняли участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима, представители ГК «Урбантех» и глава Химок Инна Федотова.

Комплекс представляет собой мобильную обучающую систему: в набор входят 15 VR-очков, 30 контроллеров и ноутбук с программным обеспечением. Для занятий подготовлены три сценария продолжительностью до 15 минут — от дома до школы, от школы до парка и обратно домой.

Особенность тренажера — виртуальный наставник Семафор по имени Сема. Он сопровождает ребенка во время прохождения сценариев, реагирует на его действия и объясняет правила дорожного движения, подсказывая безопасные решения.

«VR-технологии открывают новые возможности для обучения детей безопасности на дорогах. Тренажер „Мир безопасных дорог“ позволяет школьникам на практике отработать правильные действия в разных ситуациях, не подвергаясь реальному риску. Это действительно прорыв в профилактике детского травматизма», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

В дальнейшем занятия с использованием VR-тренажера планируют организовать и в других образовательных учреждениях Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.