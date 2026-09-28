В Химках представили детскую книгу «Вова и ПДД»

Презентация детской книги «Вова и ПДД» прошла 28 сентября в школе № 20 в Химках. В мероприятии участвовали около 500 человек, в том числе 30 юных авторов и 400 учеников школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Идея книги выросла из проекта «Трафарет безопасности»: активисты рисовали возле школ и переходов картинки о правилах дорожного движения. Тогда появился Вова — мальчик с большими голубыми глазами, который позже стал героем детских историй. Инициатор проекта — региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» Московской области.

К 90-летию Госавтоинспекции организаторы провели конкурс «Вова и ПДД». За три месяца дети из разных регионов России прислали более 400 работ. Лучшие истории легли в основу книги, готовой к юбилею 3 июля. Ее герой знает и соблюдает правила, внимательно ведет себя на дороге и использует световозвращатели. Позже у Вовы появились друзья Маша и Степа, а в рамках проекта создали первый в Подмосковье мурал о ПДД, новые «Трафареты безопасности» и мультфильмы.

На презентации присутствовали главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области Владимир Севостьянов, генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Московской области Ирина Скалябина и заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко. Юным авторам вручили книги, шоперы и подарки от партнера «МВС Груп». Для гостей провели викторину и выступление творческого коллектива Химок, а для авторов — чаепитие и мастер-класс по изготовлению световозвращающих закладок. В фойе школы работала фотозона с ростовыми куклами Вовы и Маши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.