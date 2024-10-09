В Химках предотвратили несанкционированный сброс 50 куб м строительных отходов

В городском округе Химки проведен рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства. Во время мероприятия было проверено 47 водителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Итоги рейда:

остановлено 47 машин;

у 1 водителя отсутствовали необходимые для перевозки документы;

предотвращен сброс строительного мусора объемом 50 куб. метров.

В отношении недобросовестного перевозчика составлен протокол об административном нарушении. Транспортное средство, с помощью которого осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, отправлено на специализированную стоянку.

За транспортировку строительных отходов без разрешительной документации предусмотрен штраф. Сумма может достигать до 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.