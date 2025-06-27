В Химках помощник прокурора встретился с сотрудниками филиала «Мосэнерго»

В Химках помощник прокурора Денис Мышакин встретился с сотрудниками филиала «Мосэнерго» и рассказал, как защититься от кибермошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники становятся всё хитрее: звонят от имени госорганов, создают поддельные сайты и вредоносные приложения. Часто пугают и выманивают данные — например, просят назвать реквизиты карты, чтобы «помочь с проблемой».

Нобастоящие сотрудники банков и госструктур никогда не будут просить такие данные по телефону. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.