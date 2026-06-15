В Химках Подмосковья прошел парад финалисток конкурсов красоты

Парад победительниц и финалисток конкурсов красоты состоялся 14 июня в Химках. Участницы в возрасте от 5 до 75 лет прошли по центральным улицам города в рамках темы «Семья, любовь и верность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

14 июня улицы Химок на один день превратились в подиум. Шествие прошло по маршруту от улицы Московская до парка Толстого. В нем участвовали представительницы разных поколений — от юных конкурсанток до обладательниц титулов старшего возраста.

К параду присоединились победительницы проектов «Гранд-королева», «Мисс и миссис Химки», «Принцесса Подмосковья», «Мисс Россияночка», «Юная краса Химок» и «Королева стиля». Каждая участница вышла в наградной ленте, короне и платье, в котором ранее выступала на сцене. Для многих это стало возможностью вновь пережить эмоции победы.

«Мы подарили позитивное настроение всем жителям, которые увидели парад. Надеюсь, что королевское сообщество будет расти дальше. В Химках точно есть еще талантливые красавицы, которых мы ждем на проектах», — отметила организатор «Парада королев» и директор конкурса «Мисс и миссис Химки — 2025» Елена Тараненко.

Парад королев стал городской традицией. Первое шествие прошло в 2025 году и получило широкий отклик не только в Химках, но и в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.