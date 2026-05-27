В Химках Подмосковья для 5 тыс выпускников прозвенел последний звонок

Последний звонок 26 мая прозвенел для 5 тыс выпускников школ Химок, в том числе для 19 кадетов школы-интерната «Кадетский корпус». В округе школу окончили 3 414 девятиклассников и 1 447 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе-интернате «Кадетский корпус» выпускниками стали 19 человек — 15 юношей и 4 девушки из 16-го набора кадетского класса. Торжественная линейка ознаменовала для них окончание учебы и переход к новому этапу жизни. Поздравить ребят пришли педагоги, наставники, ученики младших классов и почетные гости.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил достижения кадетов и пожелал им не бояться новых вызовов и оставаться достойными людьми. По традиции выпускники исполнили прощальный вальс и прошли парадным маршем по школьному двору.

Школа-интернат «Кадетский корпус» основана в 1961 году на базе бывшего детского дома имени Максима Горького. В 2009 году здесь открыли профильные классы имени Александра Невского и Следственного комитета РФ, где готовят к государственной службе. Кадеты изучают криминалистику, историю российской армии, проходят огневую и строевую подготовку. Многие выпускники поступают в вузы МВД, ФСБ и СК.

В 2025/2026 учебном году Минпросвещения РФ установило единые даты последних звонков и выпускных. Последний звонок прошел 26 мая, выпускной вечер запланирован на 27 июня, основной период ЕГЭ продлится с 1 июня по 7 июля.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.