В Химках Подмосковья депутат встретилась с семьями бойцов СВО

В Химках 13 апреля депутат Юлия Мамай встретилась с семьями участников специальной военной операции и вручила им пасхальные куличи. Мероприятие прошло в преддверии Светлой Пасхи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Родственникам военнослужащих передали символические подарки — куличи как знак внимания и поддержки тем, кто ждет своих близких домой.

«Пасха — это праздник надежды и чуда. В этот светлый день особенно важно окружить теплом и вниманием семьи наших героев. Мы благодарны бойцам за их мужество и службу, а их родным желаем сил и скорейшей встречи с близкими», — подчеркнула Юлия Мамай.

Во время общения депутат познакомилась с рыжим котом, которого один из бойцов спас в зоне спецоперации еще котенком. Военнослужащий забрал животное домой во время отпуска. Теперь кот живет в семье и стал символом верности и надежды.

Депутат Химок Евгений Иноземцев отметил, что такие встречи укрепляют связь общества с защитниками страны и напоминают о важности поддержки и человеческого участия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.