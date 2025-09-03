В Химках почтили память жертв Беслана

В Химках провели акцию «Вахта памяти», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ученики школы «Перспектива», их педагоги и родители вместе с депутатами Ириной Спириной и Натальей Каныгиной возложили цветы к монументу «Нет той цены на белом свете, чему могли стать жертвой дети» и почтили память жертв одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России – теракта в Беслане, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждый год мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о невинных детях и взрослых, чьи жизни оборвались в Беслане. Мы обязаны помнить об этой трагедии, говорить о ней, чтобы никогда не допустить её повторения. Эта боль не утихает со временем, и она должна служить нам вечным уроком и предостережением», – отметила Ирина Спирина.

Участники акции возложили цветы к мемориалу, установленному 20 лет назад в память о трагедии в Беслане. Это первый в Подмосковье мемориал, посвященный жертвам террористических актов. В рамках проекта «Вахта памяти» такие мероприятия у этого памятника проходит ежегодно.

Почётным гостем мероприятия стал ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов. Он напомнил школьникам о хронологии тех страшных дней сентября 2004 года и подчеркнул, что за бесланской трагедией стояли международные террористические организации и зарубежные спецслужбы, которые стремились дестабилизировать нашу страну.

«Сегодня, когда мы скорбим о жертвах Беслана, мы видим, что борьба с терроризмом и враждебным влиянием извне не окончена. Наши бойцы в ходе специальной военной операции продолжают дело тех, кто спасал заложников в Беслане, – они сражаются за безопасность нашей страны, за наших детей, за наше право жить в мире, свободном от нацизма и террора», – поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Патриотическое мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.