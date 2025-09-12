В Химках почтили память Семена Лавочкина

На научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина в Химках состоялся торжественный митинг, посвященный 125-летию со дня рождения выдающегося советского конструктора. К памятной акции присоединился и депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Авиаконструктор Семен Лавочкин родился 11 сентября 1900 года. Он создал ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 — лучшие отечественные истребители времен Второй мировой войны. Он же разработал первый советский самолет, который преодолел сверхзвуковой барьер.

«Семен Алексеевич был непросто выдающимся конструктором. Он был первопроходцем. Его творения воистину опережали свое время. И создали серьезный задел для развития отечественной науки и техники. Путь Семена Алексеевича был кратким, но очень ярким и насыщенным», — подчеркнул генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин.

Создатель легендарных самолетов не ограничился авиацией, и в эпоху ракет создал сверхзвуковую межконтинентальную крылатую ракету «Буря» и зенитный комплекс ПВО «Даль». Биография Семена Лавочкина масштабна: советский инженер, выдающийся конструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреата Сталинской премии I и II степеней, член-корреспондент Академии наук СССР.

Его по праву называют основателем конструкторской школы и хранителем традиций, которые сегодня продолжают на НПО Лавочкина. И в этот день на предприятии чествовали лучших работников, а на площади к подножию памятника С. А. Лавочкину легли красные розы и гвоздики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.