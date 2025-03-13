В Химках почтили память первого космонавта Юрия Гагарина

В Химках на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» провели патриотическое мероприятие. Химчанам рассказали о жизни и достижениях Юрия Алексеевича Гагарина. Встречу организовали в честь дня рождения первого космонавта. Перед химчанами также выступил муниципальный депутат Алексей Федоров, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Юрий Алексеевич остается гордостью России и примером для всех нас. Сегодня, как и в прошлом, это имя объединяет людей разных возрастов вокруг стремления к новым вершинам», — отметил Алексей Федоров.

В рамках мероприятия перед жителями выступил историк Иван Белогуров. Он подробно рассказал химчанам о жизненном пути Гагарина, начиная с его детства и заканчивая подготовкой к полету в космос.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, данное мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Это помогает укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории нашей страны, ее традициям и достижениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.