В Химках почтили память героев Выборгской операции

Памятная церемония к годовщине начала Выборгской наступательной операции 1944 года прошла 10 июня у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках. Цветы к мемориалу возложили депутаты и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У обелиска «Отстоявшим Отчизну» собрались активные жители, волонтеры и почетные гости. С приветственным словом выступили муниципальный депутат Ирина Спирина и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

«Для каждого химчанина Вечный огонь — это священное место, где время словно замирает. Мы сегодня собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем, кто в июне сорок четвертого взламывал "неприступные" оборонительные рубежи на Карельском перешейке. Память о таких победах — это то, что делает наш народ непобедимым. Наша задача — не просто хранить эти знания в архивах, а нести их в сердцах, передавая следующим поколениям чувство глубокой благодарности», — отметила Ирина Спирина.

Перед церемонией для участников провели краткий исторический лекторий. Жителям рассказали о подготовке «четвертого сталинского удара». Операция Ленинградского фронта, начавшаяся 10 июня 1944 года, была направлена на разгром финской армии и обеспечение безопасности Ленинграда с севера. В ходе наступления советские войска за считанные дни прорвали многополосную оборону противника.

После экскурса участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные герои СВО — прямые наследники славы тех, кто освобождал Выборг и Карелию. В Химках мы реализуем программу "Успех V единстве поколений", чтобы объединить горожан вокруг любви к России и своему городу», — подчеркнул Владислав Степушин.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Эти проекты направлены на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.