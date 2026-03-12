В Химках почтили память героев советско-финской войны

Памятный митинг к годовщине окончания советско-финской войны 1940 года прошел у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках. Жители округа, общественники и депутаты возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие посвятили дате, которую историки называют одной из ключевых для обеспечения безопасности северо-западных рубежей страны. Участники собрались у Вечного огня, чтобы отдать дань уважения солдатам, сражавшимся в суровых зимних условиях. Памятную акцию открыл лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

«Такие мероприятия — это наша живая память и совесть. Крайне важно собираться здесь, чтобы чтить память павших бойцов, которые в суровых условиях, преодолевая лютые морозы и мощнейшие укрепления, выполняли свой долг до конца. Мы обязаны честно и открыто говорить с жителями на такие темы, чтобы понимать, какой ценой доставалась безопасность наших границ. Пока мы помним — их подвиг жив», — отметил Павел Миронов.

Участникам напомнили, что в марте 1940 года был подписан Московский мирный договор, завершивший конфликт. Государственная граница была отодвинута от Ленинграда на 150 километров, что сыграло важную роль в обороне города в годы Великой Отечественной войны. Советскому Союзу также передали Выборг и часть Карелии, а полуостров Ханко был арендован на 30 лет для создания военно-морской базы.

«История циклична, и ее уроки сегодня актуальны как никогда. В то время как наши воины с честью защищают интересы государства и суверенитет в зоне специальной военной операции, особенно важно сохранять историческую память. Мы должны видеть эту связь времен и передавать ее будущим поколениям», — подчеркнула муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что в округе регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Эти инициативы направлены на формирование сплоченного и осознанного общества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.