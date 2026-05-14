В Химках почтили память героев освобождения Крыма

Церемония возложения цветов прошла 14 мая у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках в годовщину полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие жители округа, волонтеры и муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи собрались у обелиска «Отстоявшим Отчизну», чтобы вспомнить события Крымской стратегической наступательной операции 1944 года. Муниципальный депутат Ирина Спирина обратилась к жителям с приветственным словом.

«Освобождение Крыма — это символ несгибаемой воли нашего народа и блестящего военного мастерства. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто штурмовал Сапун-гору и освобождал Севастополь. Наша задача — не просто помнить эти даты, а пронести это чувство гордости через десятилетия. Обелиск „Отстоявшим Отчизну“ — священное место для каждого химчанина, и сегодня он вновь объединил нас в глубоком уважении к подвигу предков», — отметила Ирина Спирина.

Собравшимся напомнили, что операция стала одним из самых мощных ударов Красной армии: за 35 дней была разгромлена 17-я немецкая армия, а полуостров полностью освобожден. Участники мероприятия возложили цветы к монументу и почтили память павших минутой молчания.

«История освобождения Крыма сегодня отзывается в сердце каждого по-особенному. Воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении невозможно без таких живых уроков памяти. Сейчас, когда наши ребята в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет Родины, связь времен становится осязаемой», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Возложение цветов стало частью патриотической работы в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что ее цель — объединить разные поколения вокруг ценностей любви к России, уважения к истории и родному городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.