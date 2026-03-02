В Химках почтили память десантников 6-й роты

Памятная акция прошла у мемориала «Героям необъявленных войн». В ней приняли участие неравнодушные жители, молодежь, депутат Юлия Ишкова и воспитанники патриотического отделения «СОВА». Участники возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

Бой 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ произошел 26 лет назад — в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. На высоте 776 в районе чеченского села Улус-Керт 90 десантников приняли неравный бой против вооруженных формирований численностью около двух тысяч человек. В живых остались только шесть военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантника получили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденами Мужества награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно. Юлия Ишкова подчеркнула, что подвиг псковских десантников остается примером стойкости и верности воинскому долгу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.