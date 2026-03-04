В Химках отремонтируют 21 автомобильную дорогу

В этом году в Химках приведут в порядок 21 автомобильную дорогу. Общая протяженность работ составит более 18 км. Работы пройдут в рамках муниципальной и региональной программ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В муниципальную программу текущего ремонта вошли 18 дорог. В Новых Химках обновят улицы Строителей, Заречную, Усадебную и Лавочкина. В Сходне работы запланированы на улице Пушкина и во 2-м Чапаевском переулке. В Старых Химках отремонтируют проспект Мира, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, улицы 8 Марта, Ленинградская, Академика Грушина и Бурденко, а также дорогу в квартале Старбеево — Терехово.

В Луневском работы пройдут в деревне Исаково, на улице Дубовой в поселке Лунево и на дороге к Перепечинскому кладбищу. В Кутузовском обновят участки в деревне Брехово и подъездную дорогу к СНТ «Ладушкино».

Отдельное внимание уделят капитальному ремонту. В Луневском обновят дорогу в деревне Носово — от улицы Лесной к СНТ «Регион», «Луч» и «Радуга». В Новых Химках капитально отремонтируют улицу Соколовскую. Кроме того, в региональную программу включена дорога «Юрлово — Дудино» в Кутузовском.

Обновление дорожной сети позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность микрорайонов и обеспечить более комфортные условия для водителей и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.