В Химках отметят годовщину стояния на реке Угре

Десятки патриотических мероприятий к годовщине стояния на реке Угре проведут в Химках, сообщили в пресс-службе округа.

В этом году исполняется 545 лет со дня события. В Химках подготовили масштабную патриотическую программу.

«Это экскурсии, мастер-классы, открытые кинопоказы, встречи с участниками СВО, лекции, которые направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Так, 7 марта в 11:00 в школе № 20 проведут интеллектуальную игру, участниками которой станут ученики. Еще одно патриотическое мероприятие пройдет 7 марта в 14:00 в школе № 30. Для учащихся организуют экскурсию в школьный музей, где познакомят ребят с историей знакового события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.