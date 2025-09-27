В Химках отметили День туризма

Ежегодно 27 сентября студенты и преподаватели Российской международной академии туризма в Химках вместе с гостями отмечают свой главный профессиональный праздник — Всемирный день туризма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день в РМАТ традиционно проходят концертная программа, спортивные и творческие соревнования. Празднование развернули на спортивной площадке вуза, которую открыли в прошлом году.

Торжественную церемонию открыли поднятием флага Академии. Ректор РМАТ Евгений Трофимов поздравил студентов с профессиональным праздником, пожелал им ярких достижений в учебе и спорте, воплощения идей и проектов, которые будут способствовать процветанию и стабильности российского туризма.

«В России реализуется беспрецедентный по масштабам проект „5 морей и озеро Байкал“, который кардинально преобразит туристическую инфраструктуру страны. На побережьях Японского, Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского морей и легендарного Байкала будут созданы современные всесезонные курорты мирового уровня. Академия гордится тем, что готовит специалистов, которые превращают эти амбициозные проекты в реальность», — подчеркнул ректор.

Вместе со студентами и преподавателями радостное событие приехали отметить почетные гости. Депутат Руслан Шаипов начал свое выступление с высокой оценки роли молодежи в современном мире. Он подчеркнул, что именно от нового поколения зависят будущие успехи отрасли.

«Когда мы видим таких целеустремленных и перспективных студентов, мы с уверенностью смотрим в будущее. Туризм — это, прежде всего, люди. Именно ваша энергия, знания и гостеприимство создают настроение для тысяч путешественников. Учитесь, пробуйте, вас уже ждут лучшие компании России!» — сказал Руслан Шаипов.

Наиболее активных и отличившихся в учебном процессе студентов наградили почетными грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.