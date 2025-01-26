В Химках отметили День студента

В Химках отметили Татьянин день. К главному празднику студенчества в городских парках подготовили развлекательную программу «ЗАЧЁТный парк», сообщили в пресс-службе округа.

Праздник открыла программа «Студенческие игры». Каждый участник мог проявить свои навыки в весёлых соревнованиях и провести время в дружной компании. Для гостей подготовили тематические творческие мастер-классы и расслабляющую зону настольных игр. Для посетителей парков «Дубки» и Величко День студенчества завершился зажигательной дискотекой «Стипендия пришла!». Жители танцевали под знакомые каждому хиты.

Кроме того, в парке Толстого организовали увлекательный квест «Ночь в музее». В полной темноте гости выставочного комплекса «Артишок» разгадывали ребусы и загадки, зашифрованные в экспозициях музея. Всех победителей ожидали подарки и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех учащихся вузов с Днем студента и пожелал им самых выдающихся достижений.