Андрей Воробьев: желаю студентам самых выдающихся достижений

Губернатор Московской области поздравил всех учащихся вузов с Днем студента и пожелал им самых выдающихся достижений.

«В Подмосковье более 200 тыс. студентов. Это будущие врачи, учителя, экономисты, айтишники и многие другие специалисты. Поздравляю каждого из вас с Днем студента! Надеюсь, что многие из вас свяжут свою жизнь с развитием нашего региона», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Также он поблагодарил преподавателей, которые удаляют внимание обучающимся, дают самые лучшие знания, а также Воробьев поблагодарил передовые вузы РФ, которые сотрудничают с Московской областью — МГУ, Бауманка, Физтех, МГИМО, ВШЭ. Регион очень дорожит этим сотрудничеством.

Он также пожелал студентам успехов в учебе, новых знаний и незабываемых впечатлений от студенческой жизни и подчеркнул, что Подмосковье ими гордится.

«Хочу пожелать всем студентам успехов, побед и только вперед!» — заключил губернатор.