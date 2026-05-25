В Химках отметили день славянской письменности

Праздничная лекция ко Дню славянской письменности и культуры прошла 24 мая в библиотеке семейного чтения №1 в Химках. В мероприятии приняли участие жители округа и муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке семейного чтения №1 собрались читатели, активные жители и почетные гости, чтобы вспомнить историю возникновения славянской азбуки и истоки русского слова. С приветственным словом выступила муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Наш язык — это живая душа и история нашего народа. Сегодняшняя встреча позволила не только узнать об истоках праздника, но и почувствовать причастность к великому наследию предков. Знание своих корней дает духовную опору, которая делает нас сильнее и мудрее», — отметила Ирина Спирина.

Участникам рассказали о значении праздника, связанного с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Лекторы напомнили, что в IX веке была создана славянская азбука, ставшая основой для развития литературы и просвещения на Руси.

«Сегодня особенно важно помнить об истоках русской культуры и передавать эту память молодому поколению. Азбука и литература — фундамент нашего самосознания», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что подобные встречи проходят в рамках патриотической работы в округе. В Химках регулярно организуют мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.