В Химках отметили День народного единства

На центральной площадке в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого отметили День народного единства. Для жителей и гостей городского округа Химки подготовили праздничную программу «Успех в единстве поколений».

Открыли мероприятие театрализованной постановкой «Минин и Пожарский», в которой приняли участие реконструкторы «Стрельцы», ансамбль «Колокола России» и актеры театра «Наш Дом».

Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с депутатами Мособлдумы Михаилом Раевым и Владиславом Мирзоновым, председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским, благочинным Химкинского церковного округа Димитрием Оселедцем, председателем Местной религиозной организации мусульман городского округа Химки Камилем Маннаповым, членом Химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антоном Зеньковичем, депутатами Совета депутатов, сотрудниками градообразующих предприятий, жителями и гостями приняли участие в праздничном шествии.

«Поздравляю вас с Днем народного единства – одним из главных государственных праздников! Любовь к Родине всегда помогала людям объединяться, независимо от того, кто они по профессии, откуда родом или какую религию исповедуют. Благодаря мудрости, смелости и единству Россия справлялась и справляется с любыми трудностями и стремится к лучшему будущему. Химки — это город, где каждое новое поколение вносит свой вклад в общую историю. Мы строим будущее, опираясь на опыт и мудрость наших предков. Их труд, их мечты и стремления живут в каждом из нас, вдохновляя на новые свершения и великие дела. Вместе мы — великая, единая страна! С праздником!» — сказала Елена Землякова.

На всех локациях активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья» раздавали флажки в цветах российского триколора.

С яркими номерами на центральной сцене выступили коллективы Центральной и Сходненской детских школ искусств, Дома культуры «Родина», Детской школы искусств им. Верстовского и Дома культуры «Брехово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.