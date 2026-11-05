В Химках отметили День народного единства

Праздничная программа ко Дню народного единства прошла 4 ноября в парках, школах и общественных пространствах Химок. Жители посетили фестивали, мастер-классы, викторины и музыкальные представления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Толстого стал центральной площадкой празднования Дня народного единства в Химках. Для гостей подготовили тематические фестивали, мастер-классы, интерактивные и музыкальные программы.

В выставочном комплексе «Артишок» прошел концерт-акция «В дружбе народов — единство России». Участники представили номера о многообразии языков, культур и традиций, в том числе татарские, русские и якутские народные танцы и песни.

Фестиваль «Мы едины» в многофункциональном комплексе «Восход» собрал более 120 участников. Они показали национальные костюмы и творческие номера, познакомили гостей с блюдами национальной кухни.

Московский государственный институт культуры провел программу «Сила в единстве». Ее посвятили международному студенческому сообществу и адаптации иностранных студентов.

В школе № 31 мероприятие «Республики и столицы России. Вкусные карты России» объединило около 1000 учеников, педагогов и родителей. Дети разных национальностей представили блюда, костюмы и творческие номера.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.