В Химках открыли выставку о женщинах ВОВ в МВК «Артишок»

Выставка «Сильные духом: Женщины войны» открылась 7 марта в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Экспозицию, приуроченную к Международному женскому дню, посетили жители округа, почетные гости и семьи участников СВО. Старт проекту дала депутат Инна Монастырская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция посвящена вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне. В залах представлены оцифрованные архивные фотографии медсестер, летчиц и тружениц тыла. Снимки рассказывают о подвигах на передовой и в глубоком тылу, о стойкости и самоотверженности женщин военного поколения.

«Накануне Международного женского дня, когда мы чествуем красоту и нежность, крайне важно вспомнить и о героинях прошлого. О тех женщинах, чьи хрупкие плечи вынесли нечеловеческие испытания ради нашего будущего. Их судьбы доказывают, что сила духа не имеет пола. Эта выставка — наш низкий поклон и напоминание о том, какой ценой достается мирное небо», — подчеркнула Инна Монастырская.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что сегодня особенно ощущается связь времен.

«В то время как наши воины защищают интересы России в зоне специальной военной операции, наш долг — помнить женщин-героинь прошлого и окружать заботой семьи бойцов СВО. Мы едины, и в этом наша сила», — отметил Павел Миронов.

Депутат Валентин Герасимов добавил, что проект направлен на объединение поколений вокруг ценностей любви к Родине и уважения к истории.

Выставка работает в парке имени Л.Н. Толстого до 15 марта. Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.