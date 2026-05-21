В Химках открыли школьную экспозицию о ликвидаторах ЧАЭС

Экспозицию, посвященную героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, открыли 20 мая в школе №8 имени Матвеева в Химках. Выставка создана в музее «Война-поиск-память» и включает архивные документы, фотографии и награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая экспозиция разместилась в школьном музее «Война-поиск-память». На стендах представлены фотографии химчан — участников ликвидации, журнал учета командировочных удостоверений в зону ЧАЭС из Химок, а также награды и памятные медали.

«В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие свыше 700 жителей нашего городского округа. Рискуя жизнью и здоровьем, они выполняли свой долг в зоне отчуждения. Очень важно сохранять память о таких страницах истории и о героях нашей страны. За содействие в подготовке выставки и вклад в патриотическое воспитание молодежи выражаю благодарность химкинскому „Союзу инвалидов Чернобыля“ и его председателю Сергею Владимировичу Иванову», — сказала директор школы №8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Подготовка экспозиции заняла около полугода. Работа началась после декабрьского посвящения кадетских классов, когда 6 «К» классу присвоили имя ликвидатора Владимира Петровича Комарницкого, который более восьми месяцев провел в зоне отчуждения и участвовал в строительстве «саркофага». Школьники собирали материалы, встречались с его сыном Виталием Комарницким и представителями «Союза инвалидов Чернобыля», изучали архивы.

Открытие выставки посетили представители общественной организации, педагоги, ученики и их родители. В следующем учебном году школа планирует расширить экспозицию, разработать экскурсионные маршруты и проводить экскурсии для гостей. Третий этаж здания полностью посвящен памяти героев-ликвидаторов.

В 2025 году в школе впервые с момента открытия провели капитальный ремонт по Народной программе «Единой России». Каждый из пяти этажей теперь оформлен в формате музейного пространства, и учреждение намерено продолжать развитие этой концепции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.