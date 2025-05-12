В Химках открыли Парту Героя в честь лейтенанта Николая Курсакова

В Лицее № 21 Химок провели торжественное открытие Парты Героя в память о лейтенанте Николае Курсакове — участнике СВО, погибшем при исполнении воинского долга. Николай был выпускником военного училища, проходил службу в органах внутренних дел, а затем стал курсантом Президентского полка, дважды принимал участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для Николая армия была не просто профессией — это было настоящее призвание. В зоне СВО он проявил стойкость и самоотверженность, за что был посмертно награжден Орденом Мужества. Парта Героя будет установлена в 3 «Ж» классе, где за ней поочередно будут сидеть лучшие ученики.

«Мы должны гордиться и помнить каждого героя, кто погиб. Нам было приятно, что именно о нашем сыне будут знать, помнить и проводить памятные мероприятия в этой школе», — сказала мама бойца Алена Курсакова.

Проект «Парта Героя» реализуется в Химках с особым вниманием к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В городе уже установлено почти 50 таких парт. Цель инициативы — передать память о подвиге солдат детям, чтобы история жила в сердцах будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.