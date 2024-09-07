В Химках открыли один из первых в Подмосковье мемориал защитникам Отечества

В День города в городском округе Химки торжественно открыли один из первых в Подмосковье мемориал защитникам Отечества. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Волошин, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, бойцы СВО, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины и, конечно, жители, передает пресс-служба администрации округа.

«Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала заложили вместе с химчанами в День Победы, а сегодня практически всем городом открыли мемориал. Это знаковое и историческое для Химок событие. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!» — обратился к присутствующим глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Постамент дополняет надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!», которую выбрали жители округа по итогам общенародного голосования.

«Спасибо участникам специальной военной операции, их семьям, которые сейчас ждут своих бойцов. Спасибо тем, кто бережно хранит память о героях, которых уже нет с нами», — сказала руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Идея создания монумента принадлежит работникам градообразующих предприятий, жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч единомышленников, участники СВО и их семьи, местные депутаты, общественники, активисты.

«Спасибо всем горожанам. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем, что вы с нами. Для нас это очень важно», — отметил участник СВО Алексей Лебедев.

Мемориал расположен в особо значимом для города месте — на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира. В планах — создать вблизи мемориала аллею защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.

Помогли реализовать инициативу предприятия: «Факел», «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, «Аэромар», Исследовательский институт химического разнообразия, компанию «ХСР-Химки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.